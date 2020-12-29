Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
698 новости
Пьер Карден, известный модельер и художник по костюмам, скончался сегодня, 29 декабря. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на семью знаменитости.
Легендарный дизайнер умер в госпитале Нейи недалеко от Парижа на 99-м году жизни, пишет Le Figaro. Точную причину смерти пока не уточнили.
Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6— Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020
Пьер Карден учился у Кристиана Диора, а собственный модный дом основал в 1950 году. Его визитной карточкой стало платье-пузырь. В 1970-е он разработал дизайн скафандров NASA, а также создал несколько костюмов для Майи Плисецкой.
Рестрикции касаются также "Турецкого потока"
Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству