Умер всемирно известный модельер Пьер Карден

Французскому дизайнеру было 98 лет

Пьер Карден, известный модельер и художник по костюмам, скончался сегодня, 29 декабря. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на семью знаменитости.

Легендарный дизайнер умер в госпитале Нейи недалеко от Парижа на 99-м году жизни, пишет Le Figaro. Точную причину смерти пока не уточнили.

Пьер Карден учился у Кристиана Диора, а собственный модный дом основал в 1950 году. Его визитной карточкой стало платье-пузырь. В 1970-е он разработал дизайн скафандров NASA, а также создал несколько костюмов для Майи Плисецкой.

Карина СИРАЗОВА

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