Французскому дизайнеру было 98 лет

Пьер Карден, известный модельер и художник по костюмам, скончался сегодня, 29 декабря. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на семью знаменитости.

Легендарный дизайнер умер в госпитале Нейи недалеко от Парижа на 99-м году жизни, пишет Le Figaro. Точную причину смерти пока не уточнили.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

Пьер Карден учился у Кристиана Диора, а собственный модный дом основал в 1950 году. Его визитной карточкой стало платье-пузырь. В 1970-е он разработал дизайн скафандров NASA, а также создал несколько костюмов для Майи Плисецкой.