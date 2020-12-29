Жена призвала молиться за больного COVID-19 Грачевского всей страной

Жена призвала молиться за больного COVID-19 Грачевского всей страной
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса надеется, что супруг выздоровеет совсем скоро

Накануне Борис Грачевский признался, что попал в больницу с коронавирусом. Несмотря на капельницы и кислородную маску, создатель "Ералаша" старается не унывать. А вот жена Екатерина Белоцерковская очень переживает за режиссера и призывает поклонников молиться о его здоровье.

Подробности о состоянии артиста ни он сам, ни его семья раскрывать не стали. Супруга Грачевского написала в соцсетях, что они с мужем прошли множество испытаний, поэтому смогут преодолеть и это.

А сегодня в Инстаграм-историях она обратилась к подписчикам с просьбой:

"Давайте всей страной молиться за самого лучшего человека, самого талантливого, моего любимого мужа".

Белоцерковскую поддержали в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления худруку "Ералаша": "Когда переживаешь за близкого больше, чем за себя... настоящая любовь", "Верю что скоро все это кончится!", "Сомнений нет, скоро будет здоров, как огурец!"

О своей болезни Грачевский сообщил вчера, опубликовав фото из больницы. На снимке режиссер широко улыбался, и поклонники предположили, что он поправится совсем скоро.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Держитесь Борис! Здоровья Вам!
1
новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей