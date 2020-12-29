Актриса надеется, что супруг выздоровеет совсем скоро

Накануне Борис Грачевский признался, что попал в больницу с коронавирусом. Несмотря на капельницы и кислородную маску, создатель "Ералаша" старается не унывать. А вот жена Екатерина Белоцерковская очень переживает за режиссера и призывает поклонников молиться о его здоровье.

Подробности о состоянии артиста ни он сам, ни его семья раскрывать не стали. Супруга Грачевского написала в соцсетях, что они с мужем прошли множество испытаний, поэтому смогут преодолеть и это.

А сегодня в Инстаграм-историях она обратилась к подписчикам с просьбой:

"Давайте всей страной молиться за самого лучшего человека, самого талантливого, моего любимого мужа".

Белоцерковскую поддержали в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления худруку "Ералаша": "Когда переживаешь за близкого больше, чем за себя... настоящая любовь", "Верю что скоро все это кончится!", "Сомнений нет, скоро будет здоров, как огурец!"

О своей болезни Грачевский сообщил вчера, опубликовав фото из больницы. На снимке режиссер широко улыбался, и поклонники предположили, что он поправится совсем скоро.