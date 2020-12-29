"Как сестры": помолодевшую Вайкуле сравнили с Пугачевой

"Как сестры": помолодевшую Вайкуле сравнили с Пугачевой
Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Подписчики заподозрили певицу в пластике

Лайма Вайкуле решила записать для своих поклоников новогоднее поздравление. Правда, 66-летняя звезда советской эстрады настолько удивила подписчиков внешним видом, что многие забыли о пожеланиях своей фаворитки, удивившись тому, насколько сильно Лайма изменилась внешне.

Исполнительница записала видеозапись на фоне наряженной новогодней елки, однако изменения певицы настолько бросились в глаза ее подписчикам в Сети, что многие попросту поначалу не узнали Лайму.

Некоторые заявили, что Вайкуле теперь можно узнать только по ее знаменитому голосу, а сама она стала настоящей копией российской звезды Ирины Аллегровой. А многие стали сравнивать Лайму с актрисой Людмилой Максаковой.

"Я вас не узнала. Какая вы очаровательная! В чем секрет?", "Совсем не узнала...Очень напоминает Ирину Аллегрову", "Вас не узнала, только по голосу. Как вы помолодели", Вообще не та, нечего не осталось от Лаймы той...", "Похожи с Аллой Борисовной, как сестры", "Пластика хорошая, на себя даже не похоже", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Сама певица, правда, не стала комментировать предположения поклонников о проведенных пластических операциях.

Об отношениях с Лаймой недавно поведал юморист Владимир Винокур, рассказавший о том, как в свое время был близок с певицей.

Егор МАЛКОВ

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Куда не плюнь, везде помолодевшие... естественные процессы старения нынче не в моде!
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Две старых калоши, вышедших в тираж.
Гость
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Собой надо оставаться всегда! Это достойно! Иначе одно подражание Фантомасу.
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