Кольцо за 9 тысяч долларов: Королева выходит замуж в третий раз

Кольцо за 9 тысяч долларов: Королева выходит замуж в третий раз
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительнице "Желтых тюльпанов" сделали предложение в Занзибаре

После громкого скандала с изменой Наташа Королева задумалась над тем, чтобы сыграть третью в своей жизни свадьбу. Певице подарили помолвочное кольцо с редким камнем танзанитом за $9 тыс., но предложение звезда пока не приняла.

Произошло это событие в первобытном племени в Занзибаре, куда артистка отправилась, чтобы проверить себя и отвлечься от слухов вокруг своей личной жизни. Однако муж исполнительницы "Желтых тюльпанов" Сергей Глушко не пожелал оставлять любимую наедине с природой и последовал за ней.

Именно Тарзан и решил сделать повторное предложение супруге, для чего достал редкое кольцо. Поступок танцовщика в программе "Племя" оказался для Королевой неожиданностью, однако спешить с заветным "Да" она не стала. Сперва звезда должна получить благословение вождя племени.

"Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?"

– цитирует Наташу Королеву РИА ФАН.

Ранее Тарзан шокировал жену продажей квартиры. Решение танцовщик принял, пока Королева была на тропическом острове.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Вождь племени
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Гость
Неужели ЭТИ люди являются локомотивом общественных отношений и развития общества? Когда они уже исчезнут с новостного горизонта? Пусть вождь племени Занзибара прикроет границы и оставит Наталью пожиненно у себя.
Нам таких не надо, даже на племя!..
Гость
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Надоели. Когда они исчезнут с экранов телевизора?
Гость
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Ну не зря же они это шоу замутили!Вот,подрубили бабосиков!
ГостьГалина
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А плакался Тарзан, что денег нет. Но 9 тыс. долларов на кольцо всё же нашел.
Тарзан из Занзибара
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Гость
Неужели ЭТИ люди являются локомотивом общественных отношений и развития общества? Когда они уже исчезнут с новостного горизонта? Пусть вождь племени Занзибара прикроет границы и оставит Наталью пожиненно у себя.
да да да пускай у индейцев рейтинги поднимает !!!
Гость
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Неужели ЭТИ люди являются локомотивом общественных отношений и развития общества? Когда они уже исчезнут с новостного горизонта? Пусть вождь племени Занзибара прикроет границы и оставит Наталью пожиненно у себя.
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