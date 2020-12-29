Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
После громкого скандала с изменой Наташа Королева задумалась над тем, чтобы сыграть третью в своей жизни свадьбу. Певице подарили помолвочное кольцо с редким камнем танзанитом за $9 тыс., но предложение звезда пока не приняла.
Произошло это событие в первобытном племени в Занзибаре, куда артистка отправилась, чтобы проверить себя и отвлечься от слухов вокруг своей личной жизни. Однако муж исполнительницы "Желтых тюльпанов" Сергей Глушко не пожелал оставлять любимую наедине с природой и последовал за ней.
Именно Тарзан и решил сделать повторное предложение супруге, для чего достал редкое кольцо. Поступок танцовщика в программе "Племя" оказался для Королевой неожиданностью, однако спешить с заветным "Да" она не стала. Сперва звезда должна получить благословение вождя племени.
"Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?"
– цитирует Наташу Королеву РИА ФАН.
Ранее Тарзан шокировал жену продажей квартиры. Решение танцовщик принял, пока Королева была на тропическом острове.
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций