Исполнительнице "Желтых тюльпанов" сделали предложение в Занзибаре

После громкого скандала с изменой Наташа Королева задумалась над тем, чтобы сыграть третью в своей жизни свадьбу. Певице подарили помолвочное кольцо с редким камнем танзанитом за $9 тыс., но предложение звезда пока не приняла.

Произошло это событие в первобытном племени в Занзибаре, куда артистка отправилась, чтобы проверить себя и отвлечься от слухов вокруг своей личной жизни. Однако муж исполнительницы "Желтых тюльпанов" Сергей Глушко не пожелал оставлять любимую наедине с природой и последовал за ней.

Именно Тарзан и решил сделать повторное предложение супруге, для чего достал редкое кольцо. Поступок танцовщика в программе "Племя" оказался для Королевой неожиданностью, однако спешить с заветным "Да" она не стала. Сперва звезда должна получить благословение вождя племени.

"Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?"

– цитирует Наташу Королеву РИА ФАН.

Ранее Тарзан шокировал жену продажей квартиры. Решение танцовщик принял, пока Королева была на тропическом острове.