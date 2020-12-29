Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Алиса Фрейндлих, которую несколько дней назад забрали в больницу с коронавирусом, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА России.
"Стабильно тяжелое, без динамики",
– поведали РИА "Новости" врачи. Близкий к медицинским кругам также поделился с "Комсомольской правдой", что тенденции к ухудшению нет. Актриса хорошо понимает, что с ней происходит, поэтому не сопротивляется лечению.
Сейчас звезда "Служебного романа" находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, напоминает телеканал "360".
О госпитализации Фрейндлих стало известно лишь через несколько дней после того, как она попала в больницу: знакомые это скрывали. Кроме того, сперва знаменитая артистка лечилась от инфекции дома.
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций