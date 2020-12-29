Актриса по-прежнему находится на кислородной поддержке

Алиса Фрейндлих, которую несколько дней назад забрали в больницу с коронавирусом, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА России.

"Стабильно тяжелое, без динамики",

– поведали РИА "Новости" врачи. Близкий к медицинским кругам также поделился с "Комсомольской правдой", что тенденции к ухудшению нет. Актриса хорошо понимает, что с ней происходит, поэтому не сопротивляется лечению.

Сейчас звезда "Служебного романа" находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, напоминает телеканал "360".

О госпитализации Фрейндлих стало известно лишь через несколько дней после того, как она попала в больницу: знакомые это скрывали. Кроме того, сперва знаменитая артистка лечилась от инфекции дома.