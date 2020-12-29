Замужняя Серябкина показала себя без белья

Замужняя Серябкина показала себя без белья
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" позировала в одних джинсах

Ольгу Серябкину, которая несколько месяцев назад вышла замуж, сняли топлес. Певицу запечатлели лежащей в кресле, а из одежды на звезде были лишь джинсы. Пикантные кадры появились в соцсетях.

Фотографии в своем "Инстаграм" опубликовала сама артистка. Экс-солистка "Серебра" позировала для итальянского бренда Diesel. Именно в одежде дизайнерской компании Ольга и появилась перед камерой, прикрыв обнаженные участки тела руками.

Подписчики пришли в восторг от новой фотосессии. Снимки Серябкиной назвали атмосферными и эстетичными, а также похвалили фигуру певицы:

"Ой боже, как красиво", "Фигура огонь", "Эстетика", "Кто-нибудь позвоните пожарным", "Вау", "Бомба".

Напомним, что в октябре бывшая подопечная Максима Фадеева стала женой бизнесмена Георгия Начкебия. Свадьбу влюбленные сыграли в Австрии, в кругу самых близких.

Ранее исполнительница хита "Что же ты наделал" показала фото в купальнике у бассейна.

Карина СИРАЗОВА

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