Участница программы Малахова умерла через месяц после свадьбы

Участница программы Малахова умерла через месяц после свадьбы
Андрей Малахов. Фото:Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Героиня ток-шоу заболела коронавирусом

Галина Кашникова, которая не раз снималась в программе Андрея Малахова из-за проблем с квартирой, скончалась в 40 лет. В последнее время жительница Удмуртии болела коронавирусом. Вероятно, это и стало причиной трагедии.

История Кашниковой прогремела на всю страну пять лет назад. В 2005 г. она лишилась ног, поэтому оказалась прикованной к инвалидной коляске. Впоследствии Галина едва не осталась без квартиры и детей, поэтому и стала участницей программы Малахова.

Однако в последнее время жизнь Кашниковой стала налаживаться. Проблемы с жильем решились, а чуть больше месяца назад она даже вышла замуж за 28-летнего мужчину, с которым познакомилась в "Тик-Токе". Супруги планировали еще одного ребенка, уже совместного, а также установить Галине протезы.

"Для протезирования я все стараюсь делать! Я ведь скандальный. В Сарапуле люди молчат, а я не такой. Я за нее рву и мечу!"

рассказывал счастливый супруг журналистам.

Планам влюбленных, к сожалению, сбыться не удалось – Кашникова заболела коронавирусом. О трагедии "Комсомольской правде" сообщили знакомые семьи Галины.

Карина СИРАЗОВА

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