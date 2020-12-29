Появились новые подробности госпитализации Алибасова

Артист не может глотать пищу и пить воду

Звездный продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из клиник Москвы с серьезнейшими ушибами в области ног. По словам представителя артиста Вадима Горжанкина, не исключено, что у пациента сломаны ребра.

Менеджер продюсера также добавил, что у продюсера может быть диагностировано сотрясение головного мозга. Алибасов не может ни глотать пищу, ни пить, о чем Горжанкин заявил в интервью РИА Новости.

Сам продюсер группы "На-На" заявлял, что упал с лестницы. Однако его менеджер не исключает, что причина может заключаться в последствиях прошлогоднего отравления "Кротом".

В квартире Алибасова сейчас находятся сотрудники ЧОП, которых вызвал его сын, Бари-младший. В настоящее время происходит установление обстоятельств произошедшего. 

Егор МАЛКОВ

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