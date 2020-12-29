Актриса страдала от сильных болей и не могла говорить

Эммануил Виторган и Алла Балтер прожили вместе около 30 лет, пока жизнь актрисы трагически не прервалась в 2000 году после долгой борьбы с раком позвоночника. Сейчас народный артист счастлив с Ириной Млодик, хотя переживал потерю любимой очень тяжело и даже думал свести счеты с жизнью.

Виторган признался, что до сих пор винит себя в случившемся, несмотря на то что они боролись с болезнью три года. Уже перед смертью Балтер трудно было говорить – она мучилась от сильных болей. Последнюю ночь актер провел с ней в больнице.

"Я старался максимально держаться, а потом уходил в уборную и бился головой о стену, когда видел, как она страдает",

– с горечью вспоминает Виторган. По его словам, жена не заслужила таких мучений: она вела достойную жизнь. "Под утро она ушла у меня на руках", – поделился артист в эфире программы "Судьба человека".

Виторган влюбился в Балтер практически сразу после знакомства. Чувства были настолько сильными, что он не мог дышать. Именно ради нее актер оставил свою первую жену Тамару Румянцеву.