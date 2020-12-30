Фигуристка изменила свое отношение к избраннице экс-супруга

Еще не так давно Ирина Лобачева была явно против женитьбы отца ее ребенка на молодой актрисе Лизе Арзамасовой. В интервью фигуристка честно признавалась, что боится, что "папина дочка" оставит ее сына Мартина без наследства. И хотя бывшая Авербуха пока не поздравила влюбленных с важным событием, небольшой комментарий она все-таки дала.

Оказалось, что перед свадьбой Арзамасова и Лобачева все-таки смогли найти общий язык. Фигуристка даже назвала актрису "милой", подчеркнув, что хорошо к ней относится. Но за сына она по-прежнему переживает, хотя и 16-летний Мартин одобрил выбор отца.

"Сына я попросила быть осторожным с ней. И передала: "Мартин, пожалуйста, скажи отцу, пусть женится, только не надо на Лизу никакое имущество оформлять", – поделилась бывшая жена Авербуха с "Комсомольской правдой".

Также экс-супруга продюсера "Ледникового периода" посетовала, что из-за высокой загруженности на работе пока не поздравила молодоженов, но пожелала им счастья.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Главная сваха страны рассказала о трудностях, с которыми может столкнуться пара из-за разницы в возрасте.