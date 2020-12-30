Певица будет работать в новогоднюю ночь

2020 год выдался непростым и для Лолиты Милявской. Певица призналась, что за прошедшие 12 месяцев успела сделать многое. Например, избавиться от ненужных людей, выбросить все лишнее, поучаствовать в нескольких проектах и даже сняться в короткометражке. И даже в новогоднюю ночь артистка не будет сидеть без дела.

Лолита рассказала, что Новый год будет встречать не в России.

"Уезжаю работать – в новогоднюю полночь у меня сольный концерт в Эмиратах. Там останусь отдыхать до Рождества", – заявила Лола в беседе с "Вечерней Москвой".

Выступать она будет для россиян, которые, по ее словам, даже круче любых шейхов.

Секрет ее неиссякаемой энергии прост. "Есть слово "надо", – признается артистка. Даже после утомительных концертов звезда старается что-то снимать для социальных сетей, а на днях после съемок заехала в магазин, чтобы купить себе лимонное дерево. Оно будет у Лолиты вместо традиционной елки.

Ранее Милявская предстала перед своими подписчиками в образе "городской сумасшедшей". Лола пыталась затащить "украденную" скамейку в общественный транспорт, но тут же столкнулась с гневом контролера, которая засомневалась во вменяемости звезды.