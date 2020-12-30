Звезда "Кавказской пленницы" появилась на съемках новогоднего шоу

Наталью Варлей заслуженно считали одной из самых красивых актрис советского кино. И даже спустя годы звезде культовых фильмов удалось сохранить свою красоту. Артистка стала гостьей новогоднего выпуска программы "Сегодня вечером", где рассказала трогательную историю, связанную с Александром Демьяненко.

Варлей появилась в студии в черном классическом платье с белым воротником и манжетами, украшенными жемчугом. Актриса также по-прежнему носит свое известное каре с челкой. В эфире она поделилась трогательной, но печальной историей, которая произошла с ней и "Шуриком" на съемках "Старых песен и главном" в 1997 году.

Тогда Варлей предстала перед зрителями в образе Нины, а Александр Демьяненко перевоплотился в Шурика. Только вот главная героиня "Кавказской пленницы" не узнала мужчину. А когда пара расходится, он неожиданно слышит свое имя, в надежде оборачивается, но оказывается, что Нина зовет Шуриком свою собачку.

История повторилась и в жизни, когда и звезда, и поклонники едва узнали сильно сдавшего Демьяненко, который лишь отметил, что Шурики тоже стареют.

Напомним, что сейчас Наталья Варлей на пенсии. Актриса живет одна в своей московской квартире в компании кошек. Последние 15 лет заслуженная артистка в кино не снимается и редко выходит в свет.

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