Опубликованы страшные кадры аварии

Високосный 2020 год продолжает "радовать" жителей России. Сегодня стало известно о трагедии, которая случилась с популярной экс-участницей скандальный телестройки "Дом-2" Анной Брянской. Девушка попала в страшное ДТП и получила серьезные травмы.

Первой о печальном событии сообщила подруга пострадавшей по проекту Мария Кохно. Бывшая звездная участница всероссийской телестройки опубликовала на своей странице в "Инстаграм" леденящие душу кадры с покореженным автомобилем приятельницы. Страшное происшествие произошло в ночь на 30 декабря.

Сейчас Брянская находится под присмотром медицинских специалистов. Анна получила сильные ушибы, разбила нос и повредила ноги. На своей странице в соцсети Брянская заявила, что считает виновником аварии въехавшего в нее автомобилиста.

По словам знаменитости, она стояла в пробке и никого не трогала, когда почувствовала жесткий удар.

Напомним, в этом месяце было объявлено, что "Дом-2" закрывается. Недавно известна судьба Ксении Бородиной и Ольги Бузовой после закрытия проекта.