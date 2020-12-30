Звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе

Звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Опубликованы страшные кадры аварии

Високосный 2020 год продолжает "радовать" жителей России. Сегодня стало известно о трагедии, которая случилась с популярной экс-участницей скандальный телестройки "Дом-2" Анной Брянской. Девушка попала в страшное ДТП и получила серьезные травмы.

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Публикация от Анна Брянская👑 (@bryanskayya)

Первой о печальном событии сообщила подруга пострадавшей по проекту Мария Кохно. Бывшая звездная участница всероссийской телестройки опубликовала на своей странице в "Инстаграм" леденящие душу кадры с покореженным автомобилем приятельницы. Страшное происшествие произошло в ночь на 30 декабря.

Сейчас Брянская находится под присмотром медицинских специалистов. Анна получила сильные ушибы, разбила нос и повредила ноги. На своей странице в соцсети Брянская заявила, что считает виновником аварии въехавшего в нее автомобилиста.

По словам знаменитости, она стояла в пробке и никого не трогала, когда почувствовала жесткий удар.

Напомним, в этом месяце было объявлено, что "Дом-2" закрывается. Недавно известна судьба Ксении Бородиной и Ольги Бузовой после закрытия проекта.

Ольга ФЕДОРОВА

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Такими губами, наверное, рычаг коробки передач лизала......
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