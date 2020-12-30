"Золотые слова": Нагиев трогательно поздравил россиян с наступающим Новым годом

Телеведущий пожаловался на отсутствие праздничного настроения

Конец года – время подводить итоги. Этим и занялся Дмитрий Нагиев, который решил записать видеообращение к россиянам. 

По словам артиста, новогоднего настроения у него нет, да и вокруг не так много поводов для радости. Однако телеведущему есть, чем гордиться, ведь он стал добрее, начал меньше завидовать, передает "Пятый канал"

"Главное – начать с себя. Я это говорю не вам, а в первую очередь себе. Я желаю, чтобы у нас перестали голодать старики, чтобы вокруг стало чисто, а наверху – мудро и светло. Я вас люблю. С Новым годом", – подытожил улыбающийся Нагиев. 

Поклонники актера оценили его поздравления. "Хорошие слова и пожелания! С наступающим Новым!", "Вот прям под каждым словом подписываюсь", "Золотые слова", "И добавить нечего!" – написали в комментариях. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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