Чем ближе выступление звезды к новогоднему поздравлению президента, тем выше его статус

Уже завтра зрители увидят те самые новогодние концерты, съемки которых не прекращались весь декабрь. Звезды отечественного шоу-бизнеса исполнят свои главные хиты и поздравят россиян с Новым годом. СМИ решили составить рейтинг артистов, которые чаще всего появляются на тех самых "Голубых огоньках".

Для справедливой оценки была составлена особая система. Так, оценивались выступления звезд на двух главных федеральных каналах страны. Количество баллов зависело от того, насколько "близко" к поздравлению Владимира Путина стояло выступление. Если номер появлялся в эфире за 15 минут до речи президента, то исполнитель получал 4 балла, за полчаса – 3 балла, за 50 минут – 2. Все остальные артисты получали за выступления по одному баллу, а если концерт длился более 2 часов – всего 0,5, сообщает "Собеседник".

Стоит отметить, что несмотря на все скандалы и попытки создать альтернативные версии "Голубых огоньков", Первый и "Россия-1" все-таки лидируют в праздничных эфирах, хоть рейтинги и падают из года в год. Интересно будет посмотреть, что станет с рейтингом в будущем году, учитывая, что один из лидеров списка Валерий Меладзе призвал коллег к бойкоту подобных шоу.

Лидером рейтинга стал Николай Басков, который набрал 19 баллов.

Далее следует Филипп Киркоров с 17,5 баллов. К слову, в этом поп-король пару раз оказывался в центре скандалов на съемках новогодних шоу. Например, на песне года певец повздорил с режиссером сего торжества Александром Ревзиным.

На третьей строчке расположился Григорий Лепс с 15 баллами.

И если Алла Пугачева уже давно отказывается от участия в "Голубых огоньках", то сейчас на сцене блистает ее наследница. Кристина Орбакайте вошла в топ-5 "новогодних" артистов, заняв 4 место в общем рейтинге с 13 баллами. Кстати, не так давно артистка призналась, что планирует отмечать праздник с Примадонной.

На пятом месте обосновалась Полина Гагарина, набравшая 12,5 баллов.

Далее следуют победитель "Голоса" Александр Панайотов, София Ротару, Валерий Меладзе и Дима Билан. Замыкает десятку самых рейтинговых звезд "Голубых огоньков" Светлана Лобода.

Не исключено, что в будущем году список пополнится новыми звездами и представителями "новой школы". Однако любимчики зрителей все-таки останутся, ведь это уже стало некой традицией, без которой новогоднее застолье представить непросто.