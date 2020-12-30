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Некоторое время назад между Андреем Малаховым и Аллой Пугачевой
с Максимом Галкиным пробежала черная кошка. Знаменитости не афишируют причины
разлада, однако, по версии СМИ, все дело в неоднозначных статьях, которые были
выпущены в прессе. Сегодня нашумевшую историю прокомментировал Малахов.
Шоумен в свойственной ему аккуратной манере не стал распространяться о деталях произошедшего. Андрей тактично заявил, что никаких претензий к звездной паре не имеет и в целом не совсем понимает, почему Алла Борисовна охладела к нему. Судя по словам артиста, отношения с Максимом не такие взвинченные – при встрече знаменитости здороваются и ведут себя вежливо по отношению к друг другу.
Между делом, Малахов отметил, что Пугачева нередко рвет отношения с самыми близкими людьми. Так, некоторое время назад Примадонна свела на нет контакты с бывшим супругом Филиппом Киркоровым.
Напомним, когда Малахов был редактором издания "СтарХит", в журнале вышло несколько статей, которые опечалили звездную чету. В частности, там говорилось о покупке Галкиным дорогой недвижимости на Кипре, а также в деталях описывались подробности одного из устроенных Пугачевой торжеств.
Также в большом интервью на шоу "Алена, блин" Малахов окончательно развенчал слухи о разводе с супругой. Шоумен подчеркнул, что очень любит свою избранницу и не собирается с ней расставаться.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как с Малаховым на съемках случился неожиданный конфуз.
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