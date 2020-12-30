Малахов впервые высказался о конфликте с Пугачевой и Галкиным

Малахов впервые высказался о конфликте с Пугачевой и Галкиным
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После громкого скандала знаменитости находятся в весьма натянутых отношениях

Некоторое время назад между Андреем Малаховым и Аллой Пугачевой с Максимом Галкиным пробежала черная кошка. Знаменитости не афишируют причины разлада, однако, по версии СМИ, все дело в неоднозначных статьях, которые были выпущены в прессе. Сегодня нашумевшую историю прокомментировал Малахов.

Шоумен в свойственной ему аккуратной манере не стал распространяться о деталях произошедшего. Андрей тактично заявил, что никаких претензий к звездной паре не имеет и в целом не совсем понимает, почему Алла Борисовна охладела к нему. Судя по словам артиста, отношения с Максимом не такие взвинченные – при встрече знаменитости здороваются и ведут себя вежливо по отношению к друг другу.

Между делом, Малахов отметил, что Пугачева нередко рвет отношения с самыми близкими людьми. Так, некоторое время назад Примадонна свела на нет контакты с бывшим супругом Филиппом Киркоровым.

Напомним, когда Малахов был редактором издания "СтарХит", в журнале вышло несколько статей, которые опечалили звездную чету. В частности, там говорилось о покупке Галкиным дорогой недвижимости на Кипре, а также в деталях описывались подробности одного из устроенных Пугачевой торжеств.

Также в большом интервью на шоу "Алена, блин" Малахов окончательно развенчал слухи о разводе с супругой. Шоумен подчеркнул, что очень любит свою избранницу и не собирается с ней расставаться.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как с Малаховым на съемках случился неожиданный конфуз.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Пушков указал Кулебе место для установки украинского флага вместо Крыма

Российский сенатор назвал историческим казусом нахождение полуострова в составе Незалежной

СМИ: Путин пойдет на сближение с Китаем для оказания давления на США

Координация двух стран в военной сфере поставит крест на стратегических интересах Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей