После громкого скандала знаменитости находятся в весьма натянутых отношениях

Некоторое время назад между Андреем Малаховым и Аллой Пугачевой с Максимом Галкиным пробежала черная кошка. Знаменитости не афишируют причины разлада, однако, по версии СМИ, все дело в неоднозначных статьях, которые были выпущены в прессе. Сегодня нашумевшую историю прокомментировал Малахов.



Шоумен в свойственной ему аккуратной манере не стал распространяться о деталях произошедшего. Андрей тактично заявил, что никаких претензий к звездной паре не имеет и в целом не совсем понимает, почему Алла Борисовна охладела к нему. Судя по словам артиста, отношения с Максимом не такие взвинченные – при встрече знаменитости здороваются и ведут себя вежливо по отношению к друг другу.

Между делом, Малахов отметил, что Пугачева нередко рвет отношения с самыми близкими людьми. Так, некоторое время назад Примадонна свела на нет контакты с бывшим супругом Филиппом Киркоровым.

Напомним, когда Малахов был редактором издания "СтарХит", в журнале вышло несколько статей, которые опечалили звездную чету. В частности, там говорилось о покупке Галкиным дорогой недвижимости на Кипре, а также в деталях описывались подробности одного из устроенных Пугачевой торжеств.

Также в большом интервью на шоу "Алена, блин" Малахов окончательно развенчал слухи о разводе с супругой. Шоумен подчеркнул, что очень любит свою избранницу и не собирается с ней расставаться.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как с Малаховым на съемках случился неожиданный конфуз.