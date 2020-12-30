Родные Фрейндлих встретят Новый год в больнице

Родные Фрейндлих встретят Новый год в больнице
Алиса Фрейндлих. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Внучка и дочь актрисы были госпитализированы

Алиса Фрейндлих встретит Новый год не одна. Оказалось, что родные актрисы тоже подхватили инфекцию и были доставлены в петербургскую больницу, где сейчас находится звезда "Служебного романа". 

Этой новостью поделилась внучка артистки Анна Мышинская. Девушка сообщила, что ее мечтам о спокойной встрече Нового года суждено остаться мечтами, потому что праздник встречать придется "в совсем других реалиях". 

"Даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", – не унывает Анна. 

Девушка также посетовала на то, что ее маленькая дочь будет встречать Новый год лишь с отцом, потому что ее вторая бабушка Лора тоже попала в больницу. 

Однако несмотря на все трудности, наследница Фрейндлих старается верить в лучшее, отмечая, что ее дочери Соне нужны здоровая мама, бабушка и прабабушки. 

Ранее врачи рассказали о состоянии Алисы Бруновны. Оно остается стабильно тяжелым, актриса находится на кислородной поддержке. Однако есть и хорошие новости. Звезда советского кино не сопротивляется лечению, хорошо понимает, что с ней происходит, поэтому тенденции к ухудшению нет.

Юлия МИХАЙЛОВА

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