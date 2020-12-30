Артисту не жалко половых клеток для благого дела

Жена 81-летнего Эммануила Виторгана ошарашила публику неожиданным заявлением. Ирина Млодик сообщила, что тот не против поделиться своими половыми клетками с мечтающими о продолжении рода парами.



Млодик сумела познать радость материнства даже в весьма преклонном возрасте. Когда на свет появился их первый общий ребенок дочь Этель, Ирине было хорошо за 50, а Виторган уверенно переступил 70-летний порог жизни.

В этом паре помогли высокие технологии, так как сама родить Млодик уже не могла по состоянию здоровья. Медики забрали у супругов сперматозоиды и яйцеклетки, а потом на свет появились дети. При этом, по словам Ирины, они готовы отдать свои биоматериалы и другим нуждающимся семьям.

Ирина призналась, что после появления на свет на наследниц Этель и Клары, она стала по-настоящему счастливым человеком. Своей радостью, а также половыми клетками звездная пара готова поделиться и с чужими людьми. На шоу "Судьба человека" Млодик правда призналась, что не хотела бы знать, кому достался их с Виторганом эмбрион, если бы такое все-таки случилось.

Кстати, недавно Виторган рассказывал, как много лет назад лишился избранницы Аллы Балтер. Любимая умерла на руках артиста.