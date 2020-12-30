"Просто копия": Миронов поделился кадрами с повзрослевшим сыном

"Просто копия": Миронов поделился кадрами с повзрослевшим сыном
Евгений Миронов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездный наследник умилил народ катанием на коньках

Популярный артист Евгений Миронов не относится к любителям афишировать свою личную жизнь. На его странице в соцсети редко можно встретить снимки с единственным сыном Петром. Накануне актер решил побаловать публику и выложил целый видеоролик с подрастающим наследником.

На кадрах звезда фильмов "Космос как предчувствие", "Матильда" и других рассекает вместе с Петей по льду. Теплым семейным видео худрук Театра Наций стремится привлечь внимание россиян к благотворительности. Артист призвал жителей страны прийти на один из столичных катков. Деньги от продажи билетов должны пойти на помощь больным детям.

Единственный сын Миронова одет в теплую куртку и красную яркую шапку. Ребенок радостно машет оператору и улыбается в объектив. К слову, сам Миронов, снимаясь в ролике, чуть не рухнул с коньков, однако в последний момент сумел удержаться.

Больше всего внимание публики привлек повзрослевший Миронов-младший. Фанаты отметили, что ребенок очень похож на своего отца.

"Петенька! Красавчик! С Наступающим!", "Весь в отца!", "Как здорово! Какие вы чудесные, новогодние!", "Петр взрослеет на глазах и на хорошем примере!", "Малыш просто копия", – пишут пользователи Сети.

Кстати, этой осенью Миров рассказывал о своей тяжелой болезни. Артист чуть не остался инвалидом.

Ольга ФЕДОРОВА

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