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Популярный артист Евгений Миронов не относится к любителям
афишировать свою личную жизнь. На его странице в соцсети редко можно встретить
снимки с единственным сыном Петром. Накануне актер решил побаловать публику и
выложил целый видеоролик с подрастающим наследником.
На кадрах звезда фильмов "Космос как предчувствие", "Матильда" и других рассекает вместе с Петей по льду. Теплым семейным видео худрук Театра Наций стремится привлечь внимание россиян к благотворительности. Артист призвал жителей страны прийти на один из столичных катков. Деньги от продажи билетов должны пойти на помощь больным детям.
Единственный сын Миронова одет в теплую куртку и красную яркую шапку. Ребенок радостно машет оператору и улыбается в объектив. К слову, сам Миронов, снимаясь в ролике, чуть не рухнул с коньков, однако в последний момент сумел удержаться.
Больше всего внимание публики привлек повзрослевший Миронов-младший. Фанаты отметили, что ребенок очень похож на своего отца.
"Петенька! Красавчик! С Наступающим!", "Весь в отца!", "Как здорово! Какие вы чудесные, новогодние!", "Петр взрослеет на глазах и на хорошем примере!", "Малыш просто копия", – пишут пользователи Сети.
Кстати, этой осенью Миров рассказывал о своей тяжелой болезни. Артист чуть не остался инвалидом.
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