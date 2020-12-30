Баба-яга из "Новогодних приключений Маши и Вити" уже 30 лет живет с выдуманным мужем

Баба-яга из "Новогодних приключений Маши и Вити" уже 30 лет живет с выдуманным мужем
Кадр из фильма "Сто лет пути" (2020)
Единственный мужчина, который постоянно присутствует в жизни актрисы, - родной брат

Валентина Кособуцкая запомнилась зрителям благодаря роли кокетливой Бабы-яги из киноленты "Новогодние приключения Маши и Вити". Ролей у звезды не так много, зато все они яркие и запоминающиеся. В недавнем интервью актриса рассказала о своих нежных отношениях с мужем, подробно описав, как прошел их карантин. Только вот мужа у Кособуцкой никогда не было. 

По словам актрисы, они с мужем Аркадием весь карантин провели дома. Иногда вставали рано утром и шли вместе в яблоневый сад. 

"Мой муж – историк, мы больше 30 лет вместе, детей общих нет, только у него от первого брака. С Аркадием я случайно на улице познакомилась. Он – не публичный человек, очень любит театр и меня во всех начинаниях поддерживает", – рассказала кокетливая Баба-Яга "Экспресс газете".

Однако коллеги звезды позже признались, что тема отношений для актрисы очень болезненная. Замужем Кособуцкая не была, а единственный мужчина, который всегда рядом, – это ее родной брат. 

Артистка также рассказала, что уже успела переболеть коронавирусом. К счастью, все обошлось, хотя и уколов и капельниц она "натерпелась вдоволь". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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