Бывший муж нашел способ отомстить Гагариной

Бывший муж нашел способ отомстить Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фотограф нарушил планы экс-супруги на Новый год

Прошло совсем немного времени после развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. И хотя бывшие супруги обещали, что сохранят хорошие отношения ради дочери Мии, кажется, что сделать это будет непросто. Мужчина решил устроить неприятный сюрприз для певицы. 

Дело в том, что Гагарина вместе с дочерью должна была вылететь в Занзибар 2 января. Только вот ее планам не суждено сбыться, пишет телеграм-канал Mash. Оказалось, что фотограф запретил бывшей супруге вывозить наследницу за пределы России.

Теперь Полине придется летать в отпуск без младшего ребенка или выбирать для отдыха российские курорты. 

Напомним, что 28 декабря Гагарина и Исхаков официально перестали быть мужем и женой. Певица вышла замуж за фотографа в сентябре 2014 года. При этом мужчина усыновил ребенка Полины от первого брака и не раз признавался, что всегда считал его своим сыном. Даже после расставания Дмитрий намерен продолжить общение с пасынком. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Исхак Занзибаров.
1
новости партнеров
По теме

Пушков указал Кулебе место для установки украинского флага вместо Крыма

Российский сенатор назвал историческим казусом нахождение полуострова в составе Незалежной

СМИ: Путин пойдет на сближение с Китаем для оказания давления на США

Координация двух стран в военной сфере поставит крест на стратегических интересах Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей