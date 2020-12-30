Фотограф нарушил планы экс-супруги на Новый год

Прошло совсем немного времени после развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. И хотя бывшие супруги обещали, что сохранят хорошие отношения ради дочери Мии, кажется, что сделать это будет непросто. Мужчина решил устроить неприятный сюрприз для певицы.

Дело в том, что Гагарина вместе с дочерью должна была вылететь в Занзибар 2 января. Только вот ее планам не суждено сбыться, пишет телеграм-канал Mash. Оказалось, что фотограф запретил бывшей супруге вывозить наследницу за пределы России.

Теперь Полине придется летать в отпуск без младшего ребенка или выбирать для отдыха российские курорты.

Напомним, что 28 декабря Гагарина и Исхаков официально перестали быть мужем и женой. Певица вышла замуж за фотографа в сентябре 2014 года. При этом мужчина усыновил ребенка Полины от первого брака и не раз признавался, что всегда считал его своим сыном. Даже после расставания Дмитрий намерен продолжить общение с пасынком.