Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Прошло совсем немного времени после развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. И хотя бывшие супруги обещали, что сохранят хорошие отношения ради дочери Мии, кажется, что сделать это будет непросто. Мужчина решил устроить неприятный сюрприз для певицы.
Дело в том, что Гагарина вместе с дочерью должна была вылететь в Занзибар 2 января. Только вот ее планам не суждено сбыться, пишет телеграм-канал Mash. Оказалось, что фотограф запретил бывшей супруге вывозить наследницу за пределы России.
Теперь Полине придется летать в отпуск без младшего ребенка или выбирать для отдыха российские курорты.
Напомним, что 28 декабря Гагарина и Исхаков официально перестали быть мужем и женой. Певица вышла замуж за фотографа в сентябре 2014 года. При этом мужчина усыновил ребенка Полины от первого брака и не раз признавался, что всегда считал его своим сыном. Даже после расставания Дмитрий намерен продолжить общение с пасынком.
Российский сенатор назвал историческим казусом нахождение полуострова в составе Незалежной
Координация двух стран в военной сфере поставит крест на стратегических интересах Белого дома