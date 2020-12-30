Продюсер рассказал, как музыкант обманывает фанатов

Андрей Разин прошелся по Юрию Шатунову в очередной раз. Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что директор музыканта Аркадий Кудряшев нанял фанатку, чтобы та вела соцсети певца от его имени. Девушка, как поведал Разин, отвечает в комментариях и общается с поклонниками артиста.

Продюсер признался, что, в отличие от коллеги, сам ведет свой "Инстаграм", так как не доверяет свое мнение никому другому.

Как подчеркнул Разин, "бедные люди" считают, что переписываются со знаменитым певцом, хотя это не так.

Он уточнил, что девушке платят, а также рассказывают, как общаться с фанатами, ведь она ничего не знает о жизни Шатунова. Разин предупредил своих подписчиков, чтобы они были внимательны – на странице Шатунова с ними общается не он.

Как передает "Пятый канал", фанаты Разина были поражены такой новостью. Они поблагодарили своего кумира за то, что он их просветил.

"Вот это вы его спалили", "Я знал всегда, что вы сами ведете свою страницу, ну по крайней мере верил. А у Шатунова да, не он", – отметили поклонники Разина.

Ранее Разин радовался, что Шатунову запретили исполнять песни "Ласкового мая"