Артиста оберегают и относятся к нему уважительно

Михаил Ефремов, которому в колонии доверили пошив спецодежды, пребывает в удрученном состоянии. Артист практически ни с кем не общается из-за сильно стресса. Тем не менее, относятся к актеру уважительно и даже не заставляют работать. Об этом рассказал Никита Джигурда, пытавшийся доказать невиновность друга в смертельной аварии.

По словам эпатажного артиста, Ефремов благодаря блату трудится только по собственному желанию. Адвокатам не удалось добиться для заключенного условного срока и пребывания в московском СИЗО – теперь актер совершенно раздавлен. Ефремов живет в бараке еще с сотней человек: как выразился Джигурда, условия спартанские.

"Его не обижают, не заставляют работать, относятся уважительно. Есть люди, с которыми я там связался, просил оберегать Мишу",

– добавил Джигурда в беседе с "Комсомольской правдой". В следующем году он планирует и дальше отстаивать друга. По словам актера, из-за денег и "Современника" Ефремову угрожали жизнью его детей, именно поэтому он сделал столько "нелогичных шагов" и в итоге отказался от помощи.

Ранее появились подробности пребывания Ефремова в колонии.