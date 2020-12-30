Работает по желанию: Ефремову организовали особые условия в колонии

Работает по желанию: Ефремову организовали особые условия в колонии
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артиста оберегают и относятся к нему уважительно

Михаил Ефремов, которому в колонии доверили пошив спецодежды, пребывает в удрученном состоянии. Артист практически ни с кем не общается из-за сильно стресса. Тем не менее, относятся к актеру уважительно и даже не заставляют работать. Об этом рассказал Никита Джигурда, пытавшийся доказать невиновность друга в смертельной аварии.

По словам эпатажного артиста, Ефремов благодаря блату трудится только по собственному желанию. Адвокатам не удалось добиться для заключенного условного срока и пребывания в московском СИЗО – теперь актер совершенно раздавлен. Ефремов живет в бараке еще с сотней человек: как выразился Джигурда, условия спартанские.

"Его не обижают, не заставляют работать, относятся уважительно. Есть люди, с которыми я там связался, просил оберегать Мишу",

добавил Джигурда в беседе с "Комсомольской правдой". В следующем году он планирует и дальше отстаивать друга. По словам актера, из-за денег и "Современника" Ефремову угрожали жизнью его детей, именно поэтому он сделал столько "нелогичных шагов" и в итоге отказался от помощи.

Ранее появились подробности пребывания Ефремова в колонии.

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Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева с Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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