Певец считает, что пародировать ему больше некого

Александр Песков рискует остаться без работы. Дело в том, что на российской сцене не осталось ярких звезд, которых можно было бы хорошо спародировать. Об этом заявил сам певец.

Артист рассказал, что уже перевоплощался в образы Жанны Фриске, Ани Лорак и Ольги Бузовой. Но больше никого из знаменитостей Песков выделить не смог:

"А кого еще? Все! Больше на слуху и нет. Да, что-то делают хорошо. Но это не Алла Пугачева или Майя Кристалинская".

В беседе с News.ru певец посетовал, что если так будет продолжаться и дальше, то у жанра пародии не может быть будущего.

Напомним, что широкую известность Песков получил именно благодаря юмористическим номерам, а СМИ не раз называли его королем пародии. Артист выступал в образах Валерии, Бориса Моисеева, Ирины Аллегровой и многих других звезд отечественной эстрады.

Ранее юморист рассказал, как Иосиф Кобзон избавил его от бандитов в 1990-е. Тогда у Пескова не раз вымогали деньги и требовали подписать документы.