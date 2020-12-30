Умерла за день до Нового года: Филонова из "Снегурочки" повторила трагическую судьбу своей героини

Умерла за день до Нового года: Филонова из "Снегурочки" повторила трагическую судьбу своей героини
Кадр из фильма "Снегурочка" (1968)
Актриса скончалась после борьбы с онкологией в 44 года

Евгению Филонову, известную по главной роли в фильме "Снегурочка", считали одной из самых красивых советских артисток. После премьеры кинозвезда снялась еще в нескольких картинах, но ее актерская карьера не сложилась. Ровно 32 года назад, 30 декабря, Филонова скончалась. Ей было всего 44.

После "Снегурочки" Филонова какое-то время играла в Московском драматическом театре имени Гоголя. За актрисой ухаживали многие, в том числе и Александр Збруев. Однако несмотря на хорошие роли, звезда внезапно лишилась работы, отвергнув ухаживания режиссера.

После 13-летнего брака с Евгением Хохловым артистка осталась одна с маленькой дочкой – режиссер ушел к другой. Уволившись из театра, Филонова буквально сводила концы с концами: разносила почту и иногда подрабатывала на новогодних елках. А затем ей поставили страшный диагноз: рак груди.

Актриса весь год боролась с болезнью, но безуспешно. "Оденьте меня, откройте окно и оставьте одну: хочу посмотреть, как падает снег", – сказала Филонова перед смертью сестрам и дочери. Спустя несколько минут артистки, повторившей судьбу Снегурочки, не стало, пишет "Комсомольская правда".

Карина СИРАЗОВА

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Всё закономерно для актрисы. Пока живёшь с режиссёром, будут и роли и популярность. Как только разошлись всё развеивается как дым.
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