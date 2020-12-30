Экс-супруга возмутило, что ребенок мог полететь за границу с посторонним человеком

Сегодня Дмитрий Исхаков помешал планам бывшей жены, не пустив дочь Мию с Полиной Гагариной за границу. В соцсетях фотограф объяснил, почему решил сорвать поездку девочки с матерью.

Исхакова возмутило то, что его изначально никто не поставил в известность, а о предстоящем путешествии он узнал от третьих лиц. "Согласитесь, это само по себе дико", – отметил бывший Гагариной. Кроме того, по слухам, на отдых певица собралась не только с дочкой, поэтому фотограф опасается, что Мию будет сопровождать посторонний человек.

"Я был вынужден, в интересах своего ребенка, подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом",

– написал Исхаков в "Инстаграм". По словам экс-супруга артистки, на вопрос куда и с кем отправляется его дочь, ответа он не получил. К тому же Мия долгие перелеты не любит, а путешествия в условиях пандемии – в принципе идея не самая удачная, заключил фотограф.

Напомним, что Гагарина и Исхаков официально перестали быть мужем и женой всего несколько дней назад – 28 декабря. Певица говорила о мирном расставании ради детей, однако экс-супруг решил устроить ей неприятный сюрприз после того, как звезда не поделилась с ним своими планами.