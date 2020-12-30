Снимок 4-месячного малыша показала жена артиста

Несколько месяцев назад 62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом. Артист маленького Лео в соцсетях пока не показывает, а вот супруга Виола сегодня решила опубликовать редкий снимок наследника в "Инстаграм".

Кадры с малышом, которыми делились счастливые родители, можно пересчитать по пальцам. Жена певца или прикрывала лицо сына смайлом, или фотографировалась с ребенком на руках так, что его можно было рассмотреть лишь со спины.

Именно поэтому свежий снимок можно считать поистине уникальным – Сюткина показала мальчика крупным планом: он лежал с ежиком в руках. Однако кое-что осталось неизменным – лицо Лео подписчикам снова не удалось рассмотреть, но на этот раз его мягкой игрушкой закрыл сам малыш.

Виола Сюткина написала, что 2020 год для них с мужем стал счастливым благодаря появлению на свет наследника. Поклонники и друзья пары умилились снимку Лео:

"Такой пупсик", "Какой сладкий батончик", "Малыш", "Это счастье", "От этого фото – улыбка на лице! Спасибо за позитив!", "Чудо Богатырь! Ура", "Какая милота".

Грядущее пополнение в семье Сюткины держали в секрете до последнего, рассказав о счастливом событии лишь после рождения сына. Как говорил певец, к услугам суррогатной матери им прибегать не пришлось.