Звезда обратилась за помощью к медикам

Звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко решила отметить Новый год под теплым солнцем, отправившись отдыхать с семьей в Индонезию. Однако во время серфинга, которым решила заняться активная певица, произошел инцидент: знаменитость травмировала ногу.

Телеведущая захотела побороздить волны Индийского океана после длительного перерыва, однако во время одного из занятий наехала на острый морской риф и разрезала себе ногу.

Но на этом злоключения Регины не закончились: она получила ушибы на руке и ступне. Звезда пожаловалась поклонникам, что теперь ей придется разрезать дома палец, так как внутри осталась часть коралла.

Через некоторое время после инцидента состояние звезды ухудшилось, и исполнительница обратилась за помощью к местным медикам.

Региона выложила в своем "Сториз" видео, на котором лежит на каталке. Рядом караулит ее супруг, певец Влад Топалов. А через некоторое время звезду увозят врачи.

Совсем недавно звезда "Орла и Решки" выложила фото, на котором попозировала перед поклонниками на пляже в откровенном купальнике.