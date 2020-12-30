Тодоренко загремела в больницу на отдыхе в Индийском океане

Тодоренко загремела в больницу на отдыхе в Индийском океане
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда обратилась за помощью к медикам

Звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко решила отметить Новый год под теплым солнцем, отправившись отдыхать с семьей в Индонезию. Однако во время серфинга, которым решила заняться активная певица, произошел инцидент: знаменитость травмировала ногу.

Телеведущая захотела побороздить волны Индийского океана после длительного перерыва, однако во время одного из занятий наехала на острый морской риф и разрезала себе ногу.

Но на этом злоключения Регины не закончились: она получила ушибы на руке и ступне. Звезда пожаловалась поклонникам, что теперь ей придется разрезать дома палец, так как внутри осталась часть коралла.

Через некоторое время после инцидента состояние звезды ухудшилось, и исполнительница обратилась за помощью к местным медикам.

Региона выложила в своем "Сториз" видео, на котором лежит на каталке. Рядом караулит ее супруг, певец Влад Топалов. А через некоторое время звезду увозят врачи.

Совсем недавно звезда "Орла и Решки" выложила фото, на котором попозировала перед поклонниками на пляже в откровенном купальнике.

Егор МАЛКОВ

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и карантин блатным не указ,как и другие из пвсевдоэлиты
Гость
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Да и <цензура>.е.р с ней.
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