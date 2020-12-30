Автор песен Элвиса Пресли несколько дней провел в реанимации

Мексиканский композитор Армандо Мансанеро скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, на 86-м году жизни. Об этом сообщили СМИ.

Трагедия произошла 28 декабря. Певца госпитализировали с коронавирусом за пять дней до этого. Некоторое время он провел в реанимации и на аппарате ИВЛ. Затем артисту стало лучше, но несмотря на старания медиков, он умер от остановки сердца, пишет The Guardian.

Армандо Мансанеро за годы своей карьеры выпустил 30 альбомов и около 400 композиций. Музыканта называют одним из популяризаторов латиноамериканской и испанской музыки. Он стал автором песен Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Кристины Агилеры и многих других звезд, напоминает "Мир24".