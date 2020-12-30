Звезда "Дома-2" похвасталась роскошным завтраком у воды

После завершения "Ледникового периода" Ольга Бузова отправилась на заслуженный отдых. Телеведущая прилетела на Мальдивы, где будет встречать Новый год с возлюбленным Давидом Манукяном. Уже в первые дни звезда начала радовать поклонников новыми снимками – в том числе и в купальнике.

Исполнительница хита "Мало половин" показала в "Инстаграм" свой роскошный завтрак, который она заказала прямо в бассейн. Артистка позировала, сидя у воды, в бикини с ракушками и соломенной шляпе. Прямо перед ней плавал плетеный поднос в форме сердца с омлетом и фруктами на двоих.

"Фигура как у 19 летней!!!! Браво!", "Заработала и отработала на *** [отличный – прим. ред.] отдых. Рада за вас", "Красотка", "Оля вы молодец", "Просто превосходная",

– порадовались за звезду "Дома-2" поклонники. В комментариях отметили трудолюбие Бузовой и пожелали ей хорошего отдыха.

Впрочем, разделили счастливые мгновения с певицей не все. Некоторые раскритиковали новую прическу знаменитости – на днях она заплела африканские косички. Также подписчиков рассмешил лежащий на тарелках омлет, который приняли за другое блюдо: "Чебуреки на Мальдивах", "Что за дебильная прическа?"

Ради участия в "Ледниковом периоде" Бузова впервые встала на коньки. И хотя в тройку лидеров звезде войти не удалось, она получила приз зрительских симпатий, продержавшись до самого финала. Кроме того, старания ведущей оценила сама Татьяна Тарасова.

Ранее Ольга Бузова рассказала о предательстве бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который сейчас тоже, кстати, отдыхает на Мальдивах.