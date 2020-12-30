В последние дни жизни режиссер лишь изредка приходил в сознание

Семья Армена Джигарханяна ополчилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую после того, как она одной из первый рассказала о страшных муках, в которых умирал великий режиссер. Оказалось, об этом пианистке рассказала ухаживавшая за артистом медсестра. В беседе с журналистами она поделилась жуткими подробностями последних дней актера.

По словам сотрудницы больницы, Джигарханян изначально поступил в учреждение в ужасном состоянии: немытым, с запекшимися корками на теле и сильно исхудавшим. Последние полгода с режиссером не было сиделки, и в это время его, похоже, толком не лечили и даже не кормили.

Медсестра рассказала, что Джигарханян постоянно кричал и не особо понимал, где он находится. Но были у артиста и краткие моменты просветления. Тогда он сказал:

"Знаешь, я никому не нужен. Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл".

По словам медработника, к Джигарханяну за это время никто не приходил. Кроме того, слова Татьяны Власовой о том, что он говорил с ней незадолго до смерти, она опровергла: в последние дни режиссер даже не мог пить, только спал. Однажды она пробовала связаться с ним по видеосвязи, но артист не пожелал с ней говорить. "Убери ее от меня", – отмахнулся Армен Борисович.

Сиделка рассказала сотруднице клиники и о реакции Власовой на смерть Джигарханяна: "Узнав, что Армен Борисович умер, проворчала, почему ее раньше не разбудили и не сказали об этом. И все. Она не приехала".

Ночами легендарный режиссер, когда ему было особенно плохо, звал маму и Цымбалюк-Романовскую, добавила медсестра. Именно поэтому она и решила связаться с пианисткой. "Комсомольская правда" пишет, что редакции известно имя рассказавшей о Джигарханяне сотруднице больницы, но пока его было решено оставить в тайне.

Напомним, одни знакомые режиссера утверждают, что родные обеспечили ему достойный уход, а другие придерживаются того же мнения, что и бывшая жена. Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, как Андрей Малахов хотел нажиться на скандале.