Певица объяснила свое неожиданное преображение

За последнее время Лариса Долина заметно похорошела и помолодела. Прекрасный внешний вид артистки поражает не только поклонников, но и коллег. Так, ведущая Алла Довлатова тоже обратила внимание на то, что на "Золотом граммофоне" звезда затмила всех других представителей российского шоу-бизнеса.

В эфире своей программы на "Русском радио" Довлатова поинтересовалась у Долиной, есть ли в ее жизни мужчина.

"И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид",

– загадочно ответила артистка, которую цитирует "Телепрограмма".

Певица добавила, что в ее профессии встречают по одежде. Тем более, по признанию знаменитости, она давно намеревалась заняться своим внешним видом. Для этого Долина сдала кровь, а врачи рассказали ей, что можно и нельзя есть. Она также поведала, что окружающие ее мужчины всегда радуют. В их числе друзья и танцоры.

Звезда отметила, что самые близкие люди в ее жизни – дочь и внучка. Последняя уже носит обувь своей знаменитой бабушки.

Долина трижды была замужем. Последний брак с Ильей Спициным закончился в 2019-м после 21 года совместной жизни.