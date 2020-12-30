Муж Заворотнюк проводит ночи напролет с известной фигуристкой

Муж Заворотнюк проводит ночи напролет с известной фигуристкой
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Так продолжается последние два месяца

Петр Чернышев заботится и поддерживает Анастасию Заворотнюк, которая продолжает бороться с онкологией. Все время болезни фигурист не отходит от любимой жены. Однако в последнее время он начал пропадать из дома.

На это обратило внимание издание "Комсомольская правда". Спортсмен проводит все дни и ночи с Татьяной Навкой. Коллеги, как и в прошлом году, работают над ледовыми шоу. 

Фигуристка опубликовала в "Инстаграм" промо-ролик к программам. В нем показаны кадры, как коллеги репетируют номера в два ночи. Чернышев поделился, что катастрофически не высыпается, из-за чего у него появились синяки под глазами.

Репетиции всем даются нелегко. Так, Навка летает на спасательных тросах по сюжету, но во время тренировок постоянно бьется о защитные стекла на катке. 

Как указало то же издание, благодаря шоу Навки Чернышев хорошо зарабатывает. Якобы он получает 300 тыс. рублей за одно выступление, а заработанные деньги тратит на лечение актрисы.

Заворотнюк уже почти два года сражается с глиобластомой. Родственники отказываются комментировать состояние звезды "Моей прекрасной няни". 

Полина ИВАНОВА

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