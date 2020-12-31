Малахов ответил на замечание Путина и поставил в пример США

Малахов ответил на замечание Путина и поставил в пример США
Андрей Малахов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий считает, что американцы ведут себя еще хуже

Во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил, что после просмотра российского телевидения его иногда "берет оторопь". Так президент отреагировал на вопрос от журналистки по поводу содержания некоторых федеральных каналов. Ответить на замечание главы России решился Андрей Малахов. 

Телеведущий уверяет, что заявленных тем, вроде "забеременела от пятилетнего" в его передаче давно нет. Об этом он рассказал во время интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!". Однако журналистка отметила, что не так давно Малахов рассказал историю модели Лилии Судаковой, которая убила своего мужа. Шоумэн уверяет, что эта ситуация уникальна сама по себе. 

"Понятно, что многие женщины мечтали бы может быть сделать это со своими вторыми половинами. Но не каждая доходит до этого", – заявил он. 

Андрей Малахов уверяет, что интерес людей к подобным темам есть по всему миру, однако в некоторых случаях действует система двойных стандартов. В пример он привел действия журналистки американского телеканала CNN, которая приехала в Россию и наведалась в дом к работнику ФСБ, чтобы спросить, не пытался ли он убить кого-то. При этом подобное поведение расценили как проявление высокого телевидения. 

Также журналист в передаче впервые прокомментировал скандал с семьей Пугачевой и Галкина, после которого он с Примадонной больше не общается. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Малахова давно надо убрать. Надоел уже всем. Выискивает у людей самое грязное и вываливает на всеобщее обозрение. В девяностых годах это еще было нормально, но почему нормальным считается его программа в наше время понять не могу. Гнать его надо в желтую прессу. Его место там - искать старые, не стиранные трусы.
С-300
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Российское ТВ пора освободить от малаховых,малышевых, гордонов и прочих ведущих разного рода копаний в грязном белье, а заодно и и сценаристов подобной хрени, да и руководству ТВ давно пора дать по шапке.
Amore Mia
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Даже принимая во внимание специфику его программ (сплетни), они стали гораздо хуже. Если раньше сплетничали на различные темы, то реперь как присосутся к одной и той же (вдова Баталова, Алибасов) и жуют как корова жвачку. Ну не очень больше говорить! Смените тему!
Гость
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Андрюха не переживай,ты еще переплюнешь пиндосов! ВаренЬе и печенЬе получишь.
Ляля
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Телевидение наше дурно пахнущее га в но. Оно не консолидирует общество а разлагает его. Делается это намеренно под предлогом показа открытости общества. Подонков от ТВ много и это отбросы и пятая колонна.
Гость
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Давно пора выгнать с ТВ. По его мнению женщинам давно пора решиться на убийство второй половины? И после этого всем стать Лезбиянками?
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