Малахов ответил на замечание Путина и поставил в пример США

Телеведущий считает, что американцы ведут себя еще хуже

Во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил, что после просмотра российского телевидения его иногда "берет оторопь". Так президент отреагировал на вопрос от журналистки по поводу содержания некоторых федеральных каналов. Ответить на замечание главы России решился Андрей Малахов.

Телеведущий уверяет, что заявленных тем, вроде "забеременела от пятилетнего" в его передаче давно нет. Об этом он рассказал во время интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!". Однако журналистка отметила, что не так давно Малахов рассказал историю модели Лилии Судаковой, которая убила своего мужа. Шоумэн уверяет, что эта ситуация уникальна сама по себе.

"Понятно, что многие женщины мечтали бы может быть сделать это со своими вторыми половинами. Но не каждая доходит до этого", – заявил он.

Андрей Малахов уверяет, что интерес людей к подобным темам есть по всему миру, однако в некоторых случаях действует система двойных стандартов. В пример он привел действия журналистки американского телеканала CNN, которая приехала в Россию и наведалась в дом к работнику ФСБ, чтобы спросить, не пытался ли он убить кого-то. При этом подобное поведение расценили как проявление высокого телевидения.

Также журналист в передаче впервые прокомментировал скандал с семьей Пугачевой и Галкина, после которого он с Примадонной больше не общается.