Рожков поддел Михалкову после скандала с уходом из "Уральских пельменей"

Юморист высмеял "гламурные успехи" бывшей коллеги

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" еще в 2019 году. Обе стороны стараются не высказываться о причинах прекращения сотрудничества, однако намекают: без конфликтов не обошлось.

Участник шоу Андрей Рожков поддел свою бывшую коллегу, заявив, что не видит особого достижений у Михалковой после ухода из программы. На вопрос журналиста издания "КП", следит ли он за ее успехами, юморист признался, что периодически посещает страницу Юлии в "Инстаграм", но это вызывает у него особые эмоции.

"Набираюсь там гламура и мне хватает", – прокомментировал Рожков.

Юморист также отметил, что после скандала с уходом Михалкова перестала выходить на связь с бывшими коллегами. Он обратился к ней, призвав возобновить общение, поскольку в коллектив до сих пор ее очень любит и ждет.

К слову, ранее "Пельмени" намекали, что отношения с коллегой у них были натянутые. Ксения Корнеева утверждала, что после ухода Михалковой готовиться к выступлениям стало проще, поскольку стилисты стали быстрей накладывать макияж. Мясников заявил, что девушка очень хотела замуж, но в коллективе достойных мужчин не оказалось.

Сама Юлия о своем уходе говорила сдержанно, объясняя желанием штурмовать новые горизонты карьеры и стать сольной артисткой.

Недавно юмористка вспомнила, как из-за ошибки костюмера на программе лишилась волос.