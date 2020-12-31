Рожков поддел Михалкову после скандала с уходом из "Уральских пельменей"

Рожков поддел Михалкову после скандала с уходом из "Уральских пельменей"
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист высмеял "гламурные успехи" бывшей коллеги

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" еще в 2019 году. Обе стороны стараются не высказываться о причинах прекращения сотрудничества, однако намекают: без конфликтов не обошлось. 

Участник шоу Андрей Рожков поддел свою бывшую коллегу, заявив, что не видит особого достижений у Михалковой после ухода из программы. На вопрос журналиста издания "КП", следит ли он за ее успехами, юморист признался, что периодически посещает страницу Юлии в "Инстаграм", но это вызывает у него особые эмоции. 

"Набираюсь там гламура и мне хватает", – прокомментировал Рожков. 

Юморист также отметил, что после скандала с уходом Михалкова перестала выходить на связь с бывшими коллегами. Он обратился к ней, призвав возобновить общение, поскольку в коллектив до сих пор ее очень любит и ждет.

К слову, ранее "Пельмени" намекали, что отношения с коллегой у них были натянутые. Ксения Корнеева утверждала, что после ухода Михалковой готовиться к выступлениям стало проще, поскольку стилисты стали быстрей накладывать макияж. Мясников заявил, что девушка очень хотела замуж, но в коллективе достойных мужчин не оказалось. 

Сама Юлия о своем уходе говорила сдержанно, объясняя желанием штурмовать новые горизонты карьеры и стать сольной артисткой. 

Недавно юмористка вспомнила, как из-за ошибки костюмера на программе лишилась волос.

Евгения НАГОРСКАЯ

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Даже, если исключить юмор, они играют гораздо лучше современных бездарных актеров с образованием.
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