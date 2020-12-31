Состояние больного COVID-19 Грачевского ухудшилось

Худрука "Ералаша" перевели в реанимацию

Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом несколько дней назад. До этого он около недели лечился от инфекции на дому. Сегодня, как сообщили в больнице №52, его перевели в реанимацию. 

О том, что Грачевский переведен в другое отделение сообщило издание РБК.

Сам 71-летний худрук "Ералаша" рассказывал, что после госпитализации его подключили к капельницам. Однако он старался не унывать. 

Жена Грачевского призвала всех молиться за выздоровление режиссера.

Евгения НАГОРСКАЯ

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