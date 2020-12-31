Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
701 новости
Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом несколько дней назад. До этого он около недели лечился от инфекции на дому. Сегодня, как сообщили в больнице №52, его перевели в реанимацию.
О том, что Грачевский переведен в другое отделение сообщило издание РБК.
Сам 71-летний худрук "Ералаша" рассказывал, что после госпитализации его подключили к капельницам. Однако он старался не унывать.
Жена Грачевского призвала всех молиться за выздоровление режиссера.
Батька стал слишком скользким партнером для РФ
Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы