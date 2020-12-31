Новый снимок телеведущей шокировал народ

Фотография Ксении Собчак в гробу появилась на странице ведущей в "Инстаграм". На нем она запечатлена в дорогом деревянном гробу, одетая в красный брючный костюм. Позади стоят шестеро темнокожих мужчин. Так звезда решила спародировать сразу две популярные шутки в интернете и прокомментировать итоги уходящего года.

Ксения подчеркнула, что год для нее выглядел так, как на фото, отсылая к порнографическому контексту шутки. Однако она старается не унывать и благодарна за все. В дополнение телеведущая отметила, что за этот год стала самым цитируемым российским журналистом и похвасталась своими успехами в публикации.

"С 8 млн подписчиков в Инстаграм я снова возглавила рейтинг самых успешных блогеров по подсчетам Forbes и вошла в топ-5 "40 самых успешных звезд России до 40", – написала она (орфография и публикация здесь и далее сохранены).

Собчак подытожила, что, судя по тому, как складывался 2020 год, в следующем на Землю должны прилететь инопланетяне.

Однако далеко не все оценили черный юмор телеведущей. Большинство комментариев было посвящено тому, что шутить со смертью – это уже черезчур.

"И так столько смертей в этом году, и так показывать...", "Ооооо Господи! Ксения, я знаю, что Вы играете со смертью. Но это уже слишком", "Зря вы шутите с потусторонним миром, этого делать нельзя", "Ой до играешься будешь не сидеть в гробу а лежать но платье будет красное", – написали люди к публикации Ксении.

Ранее Собчак помирилась с Любовью Успенской. Певица обижалась на телеведущую после участия в ее передаче.