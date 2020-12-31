Степаненко завела себе молодого любовника - СМИ

Степаненко завела себе молодого любовника - СМИ
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Коллеги уверяют, что кардинальное преображение юмористки связано с новыми отношениями

После развода с Евгением Петросяном кардинальное изменение Елены Степаненко потрясло народ. Многие отметили, что звезда сильно похудела и помолодела, заподозрив, что на это могло повлиять не только уход супруга к более молодой избраннице, но и новый роман самой юмористки. 

Напомним, о разводе одного из самых популярных брачных союзов российской сцены стало известно в 2018 году. Евгений Петросян ушел от жены к молодой помощнице. В этом году у них родился сын Ваган. О личной жизни Елены Степаненко с тех пор известно немногое, однако, как пишут в СМИ, за юмористкой уже некоторое время ухаживает молодой мужчина. 

Как пишет издание Kleo, коллеги все слухи на этот счет подтверждают. У Степаненко сейчас есть молодой любовник, из-за которого она старается держать себя в форме. Сама артистка слухи на этот счет не подтверждала. 

Однако далеко не все считают, что юмористка изменилась в лучшую сторону после развода. Недавно Стас Садальский выложил фото со Степаненко, которое стало причиной бурных обсуждений в Сети. Артист сфотографировался с коллегой слишком близко, из-за чего народ набросился на Елену с критикой по поводу внешности. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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