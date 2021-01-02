Этот год был для супружеской пары непростым

Накануне нового года, 30 декабря, из-за тяжелых переживаний, связанных со скандалом вокруг квартиры Баталова, скончался близкий человек Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Помощница супружеской пары, которая помогала им по хозяйству последние десять лет, не стало.

Как рассказал сам Цивин изданию "ЭГ", женщина болела в течение четырех месяцев и крайне тяжело. Ее постоянно перевозили из одной больницы в другую, однако это не помогло спасти ей жизнь. Помощница скончалась в клинике на 64-ом году жизни.

Юрист рассказывает, что она была у них домработницей: убирала в доме, готовила еду. Разгоревшийся скандал с мошенничеством она реагировала крайне тяжело, принимая все слишком близко к сердцу. Сама женщина была родом из Молдавии с российским гражданством. Цивин и Дрожжина сообщили, что похороны будут проходить в Москве.

РАЗБЕЖАЛИСЬ КРЫСЫ ПО УГЛАМ, НАШАЛИВ ПОРЯДОЧНО В ДВАДЦАТОМ, ГОД СУРОВЫЙ ВЫДАЛСЯ ВСЕМ НАМ, НАГРЕШИЛИ!? САМИ... Опубликовано Михаилом Цивиным Четверг, 31 декабря 2020 г.

Сейчас против супружеской пары возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вдова Баталова утверждает, что Цивин и Дрожжина обманом присвоили себе имущество ее покойного мужа. Юрист же уверяет, что женщина сама попросила их оформить документы, а все проделки по поводу заявлений на их счет объясняет местью.