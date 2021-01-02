Артистка призналась, что ради этого ей пришлось кардинально поменяться

В эфире шоу "Маска" певица Лолита шокировала публику признанием – она решилась на шестой брак после скандального развода с предыдущим супругом.

Программа вышла в эфир 31 декабря на телеканале НТВ. Артистка в маске исполнила перед жюри песню "Журчат ручьи" из киноленты "Весна", но никто не смог узнать Лолиту до тех пор, пока она не показала свое лицо.

Филипп Киркоров был ошарашен, поскольку, как он отметил, знает певицу больше 30 лет, но распознать ее голос не смог. Певец заявил, что Лолита сильно изменилась и внешне, и, как он предположил, это связано с новой влюбленностью.

"Вообще-то я уже замужем", – парировала Милявская.

Коллег такая новость ошарашила. Они поспешили задать вопросы, когда же произошло торжество, но артистка раскрывать подробностей не стала.

Лолита Милявская развелась с пятым мужем тренером Дмитрием Ивановым в октябре прошлого года. Артистка признавалась, что выбрала более молодого супруга, поскольку не могла спать со "стариками". Позже она заявила, что долгое время экс-супруг травил ее, а также приторговывал наркотиками.