Стало известно о попытке побега Ефремова в Латвию

Стало известно о попытке побега Ефремова в Латвию
Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер собирался скрыться после жуткой аварии

После смертельного ДТП, которое на протяжении многих месяцев обсуждала едва ли не вся страна, Михаила Ефремова отправили в колонию, где актеру доверили пошив спецодежды. Однако даже спустя время появляются детали скандала. Так, близкий к делу источник сообщил журналистам, что артист после аварии собирался сбежать за границу.

По его словам, Ефремов был так напуган, что хотел скрыться в Латвии, где у него есть недвижимость и вид на жительство. От этой идеи актера отговорил Эльман Пашаев, который на тот момент представлял интересы знаменитости в суде.

Сам адвокат информацию о побеге комментировать отказался. "Скоро вы сами все узнаете", – сказал Пашаев. Как отмечает "Комсомольская правда", слухи правозащитник все же опровергать не стал.

Напомним, что участок в Юрмале Ефремов приобрел несколько лет назад и часто ездил туда отдыхать с детьми. Сейчас, по информации СМИ, за домами актера присматривают бывшие владельцы.

Сам Ефремов тяжело переживает происходящее с ним. По словам друга Никиты Джигурды, актер пребывает в сильном стрессе и почти ни с кем не общается.

Карина СИРАЗОВА

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Друг Никита Джигурда: скажи кто твой друг и я скажу кто ты ....
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