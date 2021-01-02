Российскому сценаристу был 71 год

Знаменитый драматург Олег Данилов скончался сегодня, 2 января. Об этом сообщил его близкий друг – режиссер Дмитрий Астрахан.

Российского сценариста не стало на 72-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.

Прощание с Даниловым пройдет в Минске 4 или 5 января. Позже все желающие смогут проститься со сценаристом и в Санкт-Петербурге, рассказал Астрахан "Эху Москвы".

Олег Данилов работал над сценариями таких фильмов, как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо" и "Контракт со смертью". Кроме того, он стал одним из продюсеров картины "Рапсодия Лилии Блум".