Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
701 новости
Знаменитый драматург Олег Данилов скончался сегодня, 2 января. Об этом сообщил его близкий друг – режиссер Дмитрий Астрахан.
Российского сценариста не стало на 72-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.
Прощание с Даниловым пройдет в Минске 4 или 5 января. Позже все желающие смогут проститься со сценаристом и в Санкт-Петербурге, рассказал Астрахан "Эху Москвы".
Олег Данилов работал над сценариями таких фильмов, как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо" и "Контракт со смертью". Кроме того, он стал одним из продюсеров картины "Рапсодия Лилии Блум".
Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет
Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы