Ланового забрали в больницу с коронавирусом

Появились подробности о состоянии народного артиста

Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко оказались в больнице из-за коронавируса. В Театре имени Вахтангова рассказали о самочувствии советского актера.

По словам директора театра Кирилла Крока, народный артист чувствует себя неплохо – у него небольшая температура и кашель. Решение о госпитализации приняли из-за 86-летнего возраста Ланового, передает РИА "Новости".

Купченко тоже поехала в больницу, но надеется, что уже вечером ее отпустят домой. Как стало известно Life.ru, болезнь у 72-летней артистки протекает бессимптомно.

Карина СИРАЗОВА

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