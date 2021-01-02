Ланового забрали в больницу с коронавирусом

Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
701 новости
Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко оказались в больнице из-за коронавируса. В Театре имени Вахтангова рассказали о самочувствии советского актера.
По словам директора театра Кирилла Крока, народный артист чувствует себя неплохо – у него небольшая температура и кашель. Решение о госпитализации приняли из-за 86-летнего возраста Ланового, передает РИА "Новости".
Купченко тоже поехала в больницу, но надеется, что уже вечером ее отпустят домой. Как стало известно Life.ru, болезнь у 72-летней артистки протекает бессимптомно.
Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет
Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы