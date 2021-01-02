Петросян сделал дорогой подарок Степаненко перед Новым годом

Петросян сделал дорогой подарок Степаненко перед Новым годом
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист взял на себя расходы бывшей жены

Несколько дней назад в СМИ появилась информация об огромных долгах Евгения Петросяна из-за налога на московскую квартиру. Несмотря на то что сейчас в апартаментах проживает его бывшая жена Елена Степаненко, юморист уладил вопрос и вошел в Новый год без задолженностей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что неоплаченный налог в размере 418 тыс. руб. возмутил артиста. Бывшие супруги не первый год судятся из-за этой квартиры, но живет там Степаненко, а значит, и содержать апартаменты должна она.

Однако юмористка и не собиралась ничего оплачивать, из-за чего и образовалась такая сумма, пояснил Жорин. Тогда Петросян взял все расходы на себя, и сейчас за ним никаких долгов не числится, заключил адвокат в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, что недавно молодая жена юмориста Татьяна Брухунова похвасталась подаренными любимым серьгами за 320 тыс. рублей. По слухам, личную жизнь устроила и заметно похорошевшая после развода Степаненко. Коллеги рассказали, что у звезды "Кривого зеркала" появился молодой любовник.

Карина СИРАЗОВА

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