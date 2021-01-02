Умер Владимир Коренев из "Человека-амфибии"

Умер Владимир Коренев из "Человека-амфибии"
Владимир Коренев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Перед смертью актер лежал в "красной зоне" с коронавирусом

Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом сообщила дочь актера Ирина.

В последние дни перед смертью народный артист лежал в "красной зоне", пишет "Интерфакс". Другие подробности трагедии пока неизвестны.

На последнем курсе ГИТИСА Коренева утвердили на роль Ихтиандра – первую в его карьере. Именно картина "Человек-амфибия" в 1961 году и принесла актеру популярность. Впоследствии он сыграл еще в десятках фильмах и сериалах. Среди них – "Дети Арбата", "Освобождение", "Метод Лавровой" и многие другие.

В 1961 году женился на артистке Алефтине Константиновой. Их дочь Ирина, как и родители, служит в Электротеатре "Станиславский".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Трампу нанесли удар: против "Северного потока - 2" заработали новые санкции

Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет

Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации

Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей