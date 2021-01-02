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Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом сообщила дочь актера Ирина.
В последние дни перед смертью народный артист лежал в "красной зоне", пишет "Интерфакс". Другие подробности трагедии пока неизвестны.
На последнем курсе ГИТИСА Коренева утвердили на роль Ихтиандра – первую в его карьере. Именно картина "Человек-амфибия" в 1961 году и принесла актеру популярность. Впоследствии он сыграл еще в десятках фильмах и сериалах. Среди них – "Дети Арбата", "Освобождение", "Метод Лавровой" и многие другие.
В 1961 году женился на артистке Алефтине Константиновой. Их дочь Ирина, как и родители, служит в Электротеатре "Станиславский".
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