Перед смертью актер лежал в "красной зоне" с коронавирусом

Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом сообщила дочь актера Ирина.

В последние дни перед смертью народный артист лежал в "красной зоне", пишет "Интерфакс". Другие подробности трагедии пока неизвестны.

На последнем курсе ГИТИСА Коренева утвердили на роль Ихтиандра – первую в его карьере. Именно картина "Человек-амфибия" в 1961 году и принесла актеру популярность. Впоследствии он сыграл еще в десятках фильмах и сериалах. Среди них – "Дети Арбата", "Освобождение", "Метод Лавровой" и многие другие.

В 1961 году женился на артистке Алефтине Константиновой. Их дочь Ирина, как и родители, служит в Электротеатре "Станиславский".