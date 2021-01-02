Певица разделась до белья

Анна Седокова порадовала подписчиков новым пикантным снимком. Звезда сфотографировалась со своим супругом Янисом Тиммой, причем из одежды на артистке было лишь нижнее белье. Кадр вызвал неоднозначную реакцию.

Влюбленные позировали на кровати. Баскетболист для фотосессии выбрал белую рубашку и брюки, а вот певица осталась лишь в бюстгальтере и трусах синего цвета. Седокова повернулась к камере вполоборота так, что подписчики смогли рассмотреть фигуру артистки с весьма интересного ракурса.

"Ай, да Анна. Кайфовая девочка", "Огонь", "Горячая пара", "Анечка как всегда шикарно выглядит!", "Бомба-женщина", "Вау",

– восхитились совместным кадром поклонники Седоковой. Впрочем, откровенный снимок понравился не всем. Некоторые раскритиковали певицу за интересный ракурс и отсутствие какой-либо одежды, кроме белья:

"У тети крыша съехала...", "Зачем постоянно своей *** [ягодицами – прим. ред.] светить", "Мне бы муж не разрешил такие фото выставлять".

Напомним, что Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Это третий брак экс-солистки "ВИА Гры".

Сейчас певица ограничивает себя в еде, чтобы сбросить несколько килограммов. Результатами похудения звезда поделилась, опубликовав фото в купальнике.