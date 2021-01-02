"Все равно всплывет": сын раскрыл новые детали кончины Джигарханяна

"Все равно всплывет": сын раскрыл новые детали кончины Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, почему Власовой не было рядом в момент трагедии

Несколько дней назад медсестра, которая ухаживала за Арменом Джигарханяном перед смертью, рассказала, в каком жутком состоянии режиссер попал в больницу, а также о равнодушии Татьяны Власовой. Пасынок артиста Степан Джигарханян ответил на очередные нападки в адрес его семьи, предположив, что все это затеяла Виталина Цымбалюк-Романовская.

Джигарханян обратил внимание, что имя сотрудницы больницы осталось засекреченным, что уже не может вызывать доверия. По мнению Степана, все слова о плохом уходе за режиссером просто похожи на фейк. Он в очередной раз подчеркнул, что актеру обеспечили все самое лучшее – денег было достаточно.

"Даже если подумать от противного. Это же надо было бы быть полными идиотами, чтобы не ухаживать за народным артистом, зная, что это все равно всплывет",

– прокомментировал Джигарханян слухи об отце. Сын режиссера также объяснил, почему в момент кончины не было рядом Власовой. По его словам, в больницу было не так просто попасть со всеми необходимыми тестами на коронавирус, кроме того, трагедия произошла в 6 часов утра, пишет "Комсомольская правда".

А вот медсестра рассказывала, что преград для посещения Джигарханяна не было, но к нему все равно никто не приходил. По ее словам, Власова не появилась в больнице даже тогда, когда узнала о смерти режиссера.

Карина СИРАЗОВА

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Гостьнинель
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зачем продолжать вранье, тебя там не было, мать тоже не спешила, был брошен и забыт, а Петросян еще извинялся.Да вас надо было разнести в пух и прах, наледничек хренов.
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