Как прожил жизнь "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Артист был женат лишь на одной женщине

Один из самых желанных мужчин Советского союза Владимир Коренев, который сыграл роль Ихтиандра в киноленте "Человек-амфибия", скончался в 80 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Как сложилась жизнь и судьба популярного артиста – в материале "Утро.ру".

Еще молодым парнем Коренев сходу поступил в ГИТИС. Уже на следующий год, в 1958, он получил дебютную роль в киноленте "Жизнь прошла мимо". Второй картиной в его карьере стала "Человек-амфибия", принесшая в 1961 году актеру всесоюзную популярность. Некоторые кандидаты предлагали режиссеру Владимиру Чеботареву взятки, лишь бы получить роль, однако тот оставался неподкупным. В интервью он рассказывал, что искал парня, у которого "в глазах море", а девушку, у которой "в глазах небо".

На съемках Коренев несколько раз чуть не погиб. Процесс оказался настолько сложным, что после больших нагрузок сильно отощал – пришлось подкладывать под костюм поролон, чтобы визуально увеличить плечи.

Из-за нахлынувшей популярности артист не мог спокойно выходить на сцену: как только он появлялся из-за кулис, зал охватывали нескончаемые аплодисменты. Коренева это очень смущало. Понадобились годы, чтобы оправиться от романтического амплуа и играть более широкий диапазон ролей.

Ходили слухи, что у Коренева был роман с его коллегой по фильму Анастасией Вертинской, однако это было не так. Артист к тому моменту уже был женат, а съемки картины выпали как раз на их медовый месяц.

Супруга актера однажды не сдержала порыв ревности и срочно приехала на съемки, поскольку ей намекнули на неверность мужа. После Коренев долго обижался на жену. Когда картину продолжили снимать в Крыму, женщине разрешили жить вместе с супругом. Она заботилась о нем, когда он возвращался после тяжелых съемок.

О раннем браке артист ни разу не пожалел. В интервью он рассказывал, что если бы не она, то из-за навалившейся славы и поклонниц "пошел бы по рукам". У артистов есть дочь, которая продолжила их дело.

Некоторое время назад вокруг семьи разгорелся скандал. Некая Наталья Иванова заявила, что когда-то провела ночь со звездой "Человека-амфибии", и после этого союза родила дочь. Девушка же утверждала, что от отца ей ничего не нужно, лишь хотела познакомиться.

Сам артист публично это не обсуждал. Официальная дочь Коренева София рассказывала, что отец после просмотра посвященной ему программы на ТВ посмеялся.

"Мол, хорошую ему сделали рекламу. Дескать, в сексуальном плане он незаменимый гигант, раз эта дама больше не встретила в своей жизни таких мужчин. Для папы самое важное – мы, его семья. А то, что случается за длинную жизнь, у кого угодно может произойти", – рассказывала она.

2 января 2021 года Владимира Коренева не стало. Артист не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции.