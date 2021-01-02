Ведущая "Давай поженимся" с нежностью относится к жене сына

Лариса Гузеева нередко публикует фото своей дочери Ольги Бухаровой, да и сама наследница время от времени делится деталями своей жизни в соцсетях и даже на телевидении. А вот о старшем сыне Георгии Толордава известно немногое. Осенью 2018 года сын звезды женился на своей возлюбленной Анне, о чем счастливая телеведущая рассказывала сама. Как выглядит невестка Гузеевой – в материале "Утро.ру".

Георгий ведет непубличный образ жизни и занимается рекламным бизнесом. Анну он встретил несколько лет назад, а свадьбу влюбленные сыграли в Грузии, на родине бывшего мужа ведущей – отца жениха. "Наревелись все! Лелька до сих пор ходит и плачет... В общем, мы все в эйфории!" – писала Гузеева после церемонии.

Телеведущая признавалась, что выбор 28-летнего сына полностью одобряет. Гузеева всегда нежно отзывается о невестке в соцсетях, по ее словам, Анна – скромная и хозяйственная девушка. Кроме того, сын с избранницей часто приезжают к актрисе на обед.

Похоже, этот Новый год Анна и Георгий встретили вместе с телеведущей. Сын Гузеевой в Инстаграм-историях опубликовал снимки, на которых запечатлены его мать и супруга.

А сама ведущая "Давай поженимся" месяц назад показала архивное фото с невесткой из путешествия. В подписи к публикации она нежно назвала ее Анечкой.

Ранее стало известно, что несколько лет назад Гузеева потеряла ребенка. Телеведущая могла бы воспитывать троих наследников.