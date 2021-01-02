Коронавирус сделал известного актера импотентом

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Известный американский актер и комик Майкл Блэксон заявил, что после перенесенного коронавируса у него начались проблемы интимного плана. После болезни он стал страдать от импотенции.
"COVID-19 убил мои сексуальные возможности", – рассказал он изданию TMZ.
Также он сообщил, что стал страдать от проблем с кишечником. Поэтому, чтобы помочь другим людям избежать аналогичных проблем, он проводит агитации за вакцинацию от коронавируса.
Журналисты отметили, что пока неизвестно, восстанавливается ли половая дисфункция у пациентов или остается с ними на всю жизнь.
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